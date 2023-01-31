أمطار غزيرة على كفر الشيخ.. والمحافظ يوجه بإزالة تجمعات المياه

جدة - نرمين السيد - وتأثرت حركة السير على الطريق الساحلى الدولى بين بورسعيد والإسكندرية، خاصة بمنطقة البرلس، التى تعتبر أطول مسافة على الطريق الدولى فى قطاع 5 البرلس جمصة وقطاع 6 البرلس رشيد بطول 120كم، وتراكمت الشاحنات الثقيلة على جانبى الطريق؛ انتظارا لتوقف الأمطار؛ خوفا وحرصا من الانزلاق على الطريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الأجهزة التنفيذية بالتحرك لإزالة آثار الأمطار من الطرق والشوارع وتمهيدها أمام حركة السير.