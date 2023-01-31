جدة - نرمين السيد - وتأثرت حركة السير على الطريق الساحلى الدولى بين بورسعيد والإسكندرية، خاصة بمنطقة البرلس، التى تعتبر أطول مسافة على الطريق الدولى فى قطاع 5 البرلس جمصة وقطاع 6 البرلس رشيد بطول 120كم، وتراكمت الشاحنات الثقيلة على جانبى الطريق؛ انتظارا لتوقف الأمطار؛ خوفا وحرصا من الانزلاق على الطريق.
ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الأجهزة التنفيذية بالتحرك لإزالة آثار الأمطار من الطرق والشوارع وتمهيدها أمام حركة السير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة على كفر الشيخ.. والمحافظ يوجه بإزالة تجمعات المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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