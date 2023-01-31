أمطار متوسطة على الإسكندرية مع بدء «نوة الكرم»

جدة - نرمين السيد - تعرضت الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار متوسطة وزيادة سرعة الرياح ووجود انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة، ولم تؤثر مياه الأمطار على حركة سير المشاة والسيارات، وتواصل حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعى ومنتظم.





ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، باتخاذ كل الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لمواجهة ظروف الطقس السىء، مؤكدا قيام غرفة العمليات المشكلة على مدار 24 ساعة بتلقى أى بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار لضمان سرعة الانتقال وكسح وإزالة المياه. ودفعت شركة الصرف الصحى بالمحافظة بسيارات تصريف المياه وكسحها، وتطهير الشنايش لتسهيل حركة المواطنين والمركبات. كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. يذكر أن الاسكندرية تتعرض حاليا لنوة أنواء الكرم، والتى تستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

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