تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.





أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعديا أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، قد تغزر على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، فلا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 19 09

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 09

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 09

المنصورة 18 09

الزقازيق 19 10

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 12

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 12

العريش 18 11

رفح 17 11

رأس سدر 22 12

نخل 18 06

كاترين 14 04

الطور 22 12

طابا 21 11

شرم الشيخ 23 13

الاسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 17 10

السلوم 18 09

سيوة 17 08

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 13

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 24 14

الفيوم 19 08

بنى سويف 19 08

المنيا 18 07

أسيوط 17 07

سوهاج 18 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 24 10

الوادى الجديد 23 09

أبوسمبل 25 10