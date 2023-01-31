أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعديا أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، قد تغزر على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، فلا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة على فترات متقطعة.
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 19 09
6 أكتوبر 19 09
بنهــــا 18 10
دمنهور 18 09
وادى النطرون 18 10
كفر الشيخ 18 09
المنصورة 18 09
الزقازيق 19 10
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 12
دمياط 18 12
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 12
العريش 18 11
رفح 17 11
رأس سدر 22 12
نخل 18 06
كاترين 14 04
الطور 22 12
طابا 21 11
شرم الشيخ 23 13
الاسكندرية 17 11
العلمين الجديدة 17 11
مطروح 17 10
السلوم 18 09
سيوة 17 08
رأس غارب 22 12
الغردقة 22 13
سفاجا 23 12
مرسى علم 24 13
شلاتين 25 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 15
رأس حدربة 24 14
الفيوم 19 08
بنى سويف 19 08
المنيا 18 07
أسيوط 17 07
سوهاج 18 08
قنا 22 09
الأقصر 23 09
أسوان 24 10
الوادى الجديد 23 09
أبوسمبل 25 10
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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