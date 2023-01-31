لجنة تقنين أوضاع الكنائس: لا توجد أى معوقات واجهتنا أثناء تنفيذ الاشترطات

جدة - نرمين السيد - وأوضح، عبر مداخلة له، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن ملف تقنين الكنائس فى مصر كان صعبا للغاية ولكن الوضع تغير ونشكر الدولة لحرصها على حماية المصلين.
وأشار إلى أن الملف يسير بخطوات معتدلة فى ظل الجمهورية الجديدة وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر لكل المصريين.
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