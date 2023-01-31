خريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة خلال 4 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات السواحل الشمالية، والتى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، ومدن القناة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع يوم غد الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 17 درجة نهارا على القاهرة و9 درجات ليلا، ثم ترتفع مرة أخرى لتصل إلى 19 درجة يومى الخميس والجمعة المقبلين.

وعن حالة البحر المتوسط، اليوم، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.