سقوط أمطار متفاوتة الشدة على 3 مناطق (صور وفيديوهات)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مدن "الإسكندرية، ورشيد، ودمياط" شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء أمس الإثنين، حيث نشرت عدة صور وفيديوهات لتلك الأمطار.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
ولفتت الأرصاد إلى أن فرص سقوط أمطار تتهيا لتكون متوسطة، ورعديا أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، قد تغزر على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.
وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة على فترات متقطعة.
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