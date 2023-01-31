انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا فى قنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا -فى تصريح صحفى اليوم الإثنين- أن الحملة انطلقت فى جميع أنحاء المحافظة بهدف تطعيم المواطنين من عمر 12 سنة، وأن المديرية قد وضعت خطة مكثفة بقيادة الدكتور خالد الزمقان مدير الطب الوقائى بالمديرية تشمل 350 فريق تم تدريبهم جيدا وتقسيمهم إلى فرق ثابتة بالوحدات الصحية وفرق متحركة تعمل فى جميع الشوارع والميادين المختلفة بمراكز المحافظة وذلك بهدف التأكد من وصول اللقاح إلى جميع مستحقيه.

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