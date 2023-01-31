جامعة المنصورة تنفذ قافلة متكاملة تفحص 581 مواطنا بمركز ميت غمر

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة المنصورة القافلة المتكاملة "جسور التنمية 16" لخدمة أهالى "دماص" بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية المحافظ الدكتور أيمن مختار، والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، ووقعت القافلة الكشف الطبى على 581 مواطنا بمختلف التخصصات الطبية وتحويل 28 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.





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