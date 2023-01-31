الأزهر يدين هجوما إرهابيا على مصلين بمسجد بيشاور فى باكستان

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف، التفجير الإرهابى الخسيس، الذى استهدف المصلين فى مسجد بمدينة «بيشاور» شمال غرب باكستان، اليوم الاثنين، والذى أسفر عن مقتل العشرات، وإصابة أكثر من 150 من المصلين الآمنين.





وقال الأزهر -فى بيان له اليوم الاثنين- إن الاعتداء على المصلين الآمنين وعلى بيوت الله وانتهاك حرمتها وتحويلها إلى ساحة للقتل؛ عمل إجرامى وإرهابى خسيس، وفساد وإفساد فى الأرض لا يرتكبه إلا الضالون المضلون الذين تجردوا من تعاليم الدين والقيم الأخلاقية والإنسانية، وسعوا فى الأرض ينشرون الخوف والرعب بين الناس، وكل الشرائع السماوية بريئة من هذا العمل الجبان. ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى باكستان؛ حكومة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

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