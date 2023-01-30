جامعة دمياط تعلن إنشاء مركز للتطوير المهنى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، الذى وافق المجلس خلاله أيضًا على توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة حلوان لتعزيز التعاون بين الجامعتين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووافق المجلس أيضًا على إقامة مؤتمر كلية التربية الرياضية تحت عنوان الابتكارات فى المجال الرياضى بين الواقع والمأمول ورؤية مصر 2030.