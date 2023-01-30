جامعة طنطا تتقدم 96 مركزًا عالميًا فى تصنيف ويبومتركس الإسبانى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكى، تقدم جامعة طنطا عالميا فى تصنيف ويبومتركس "Webometrics" الإسبانى، للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2023 بفارق 96 مركزًا عن ترتيب يناير 2022، وذلك بعدما حققت الجامعة المركز الـ826 عالميًا بدلا من المركز الـ922، فيما احتلت المركز السابع على المستوى المحلى بين 41 جامعة مصرية مشاركة فى التصنيف.





وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الإثنين، أن التصنيف الإسبانى يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمى المعتمد دوليا من خلال Google Scholar للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة، كما يهدف التصنيف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى على الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة، مؤكدًا أن الخطة الاستراتيجية للجامعة ومحاور التطوير والإنجاز تستهدف تحقيق المكانة الريادية للجامعة من خلال تعظيم مخرجات البحث العلمى وتعزيز قدرات الباحثين من منسوبى الجامعة. من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور كمال عكاشة، إن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكرى للجامعة قد بلغ فى هذا الإصدار 273086 بفارق 64628 عن نسخة يناير 2022 التى بلغ عدد الاستشهادات بها 208458 استشهادا، مؤكدا أن هذا التقدم نتيجة لجهود الجامعة المستمرة فى تشجيع الباحثين لإنتاج أبحاث علمية متميزة ونشرها فى مجالات دولية.

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