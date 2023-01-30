المنيا: 6 معارض «أهلا رمضان» جديدة لبيع السلع المخفضة بقرى ومدينة مغاغة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن إقامة 6 معارض "أهلا رمضان" بالمدينة والقرى التابعة لها فى إطار خطة المحافظة للاستمرار فى إقامة المعارض وتوفير السلع والمواد الغذائية، بالأسعار التى تتناسب مع جميع فئات المواطنين.





وذكر المركز الإعلامى للمدينة، فى بيان صادر اليوم الإثنين، أن رئيس المدينة الدكتور محمد حلمى تفقد عددًا من المعارض المقامة على مستوى المدينة والقرى للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة ما بين 25% إلى 30%.

وأكد أن المعارض تشمل جميع القرى التابعة للمركز، منها معرضان بالمدينة ومعرض بزمام كل قرية من القرى التابعة للمركز للتسهيل على المواطنين من مختلف الفئات لشراء كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.