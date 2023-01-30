أمطار ورياح واضطراب فى الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة

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وبحسب بيان لهيئة الأرصاد، عبر موقع "فيسبوك"، من المتوقع أن تنشط الرياح على شمال البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.
وقدمت الأرصاد، وصفا تفصيليا لشدة الأمطار المتوقعة غدا الثلاثاء، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية، وقد تغزر أحيانا على مناطق من محافظات "الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ".
وتمتد الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.
أما بالنسبة لحالة الطقس غدا، فمن المتوقع انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 18 درجة مئوية، السواحل الشمالية 17 درجة مئوية، شمال الصعيد 18 درجة مئوية، جنوب الصعيد 25 درجة مئوية.
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