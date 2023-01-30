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«الصحفيين» تُحيي الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير ياسر رزق.. السبت

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 10:27 مساءً - تُحيي نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، في الخامسة من مساء السبت المُقبل الموافق 4 فبراير الذكرى الأولى للكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، النقابي القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصري اليوم السابق.

ويرحب مجلس النقابة بأسرة الزميل العزيز وزملائه وأصدقائه ومحبيه، للمشاركة في إحياء ذكرى رحيله الأولى، لما له من تاريخ مهني مشرف، وعطاء نقابي ممتد لثلاثة مجالس متصلة من العام 1999 وحتى العام 2011، والذي اختتم حياته بإصداره أهم كتبه، (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، الذي قدم فيه شهادته عن أهم فترات تاريخ مصر الحديث.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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