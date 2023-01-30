حياة كريمة.. وزير الزراعة يعلن تحصين أكثر من 769 ألف رأس ماشية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، تحصين 769 ألفا و857 رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام خلال الحملة التى بدأت 21 يناير الحالى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين 518 ألفا و674 رأس ماشية من الأبقار، و251 ألفا و183 رأسا من الأغنام ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام حتى الآن.