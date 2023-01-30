حياة كريمة.. وزير الزراعة يعلن تحصين أكثر من 769 ألف رأس ماشية

جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام خلال الحملة التى بدأت 21 يناير الحالى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
وذكر التقرير أنه تم تحصين 518 ألفا و674 رأس ماشية من الأبقار، و251 ألفا و183 رأسا من الأغنام ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام حتى الآن.
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