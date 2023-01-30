بلينكن: «ممتن للترحيب الحار فى أم الدنيا مصر».. وأتطلع للزيارة القادمة

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الخارجية الأمريكى، عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "الشعب المصرى رائع من نواح كثيرة، بما فى ذلك تقاليدهم فى الضيافة الهائلة.. أنا ممتن للترحيب الحار فى أم الدنيا وأتطلع إلى زيارتى القادمة".

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