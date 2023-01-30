المستشار أحمد فهمى يتولى مهام عمله رسميا متحدثا باسم رئاسة الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وشغل المستشار أحمد فهمى منصب المستشار السياسى فى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتولى مسؤولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضوا فى وفد مصر فى اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 الى 2022.
كما عمل المستشار أحمد فهمى فى قنصلية مصر العامة فى لندن، وسفارة مصر فى أبيدجان وكان مستشارا فى مكتب المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية وعضوا فى مكتب مساعدى وزير الخارجية للشؤون الأميرية والعربية والإفريقية، وشارك أيضا فى عضوية وفد مصر فى اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقى لعدة دورات وفى العديد من الزيارات الثنائية على المستويين الرئاسى والوزارى.
والمستشار أحمد فهمى حاصل على بكالوريوس اقتصاد جامعة القاهرة عام 1999، ودرجتى الماجستير والدكتوراه فى العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة.
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