محافظ الوادى الجديد: إنشاء نادى رياضة الهجن بالخارجة وفقًا لأحدث المواصفات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، أن نادى رياضة الهجن شمال مدينة الخارجة سيُنشَأ وفقًا لأحدث مواصفات أندية الهجن، ويشمل منصة مشاهدة ومضمار دولى بطول 5 كيلومترات وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات على الطراز البيئى ووحدة بيطرية، لتشجيع ودعم هذه الرياضة التراثية.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء مقر نادى رياضة الهجن، برفقة سكرتير عام المحافظة مجدى الطماوى والتنفيذيين المعنيين. ووجه الزملوط، بسرعة تمهيد منطقة المضمار والطرق المؤدية لموقع النادى لاختيار أنسب المسارات.

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