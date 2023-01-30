زراعة البرلمان توصى بتشكيل لجنة لبحث أزمة المنتفعين من أراضي هيئة التعمير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 09:29 مساءً - ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن عدم تقنين هيئة التعمير أوضاع المنتفعين بالأراضي المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.

وانتقد النائب يونس عبد الرازق خلال استعراض طلب الإحاطة عدم تقنين هيئة التعمير أوضاع المنتفعين بالأراضي المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.

وقد عقب الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحًا أنه تم تسليم هذه المساحات إلى هيئة التعمير حيث خرجت مساحة 1.4 مليون فدان من ولاية الهيئة وتم تحديد السعر ولكن لم يتقدم أحد من المنتفعين لشراء مساحتهم.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين خلال السبت القادم بحضور سكرتير عام محافظة كفر الشيخ ورئيس هيئة التعمير لمعاينة المساحات في ضوء المستندات المقدمة في حضور نواب محافظة كفر الشيخ وتحرير محضر انضمامي لإصدار عقود تمليك للمنتفعين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين رجب حسين، بشأن توزيع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة الأراضي المخصصة للخدمات بقرية التكامل ببنجر السكر- الإسكندرية على العاملين في الهيئة رغم حاجة القرية لإقامة منشآت خدمية.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع، وتحديد المساحات المطلوبة لعرض الأمر على الهيئة العامة لمشروعات التعمير لإصدار قرار تخصيصها.

كما أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، تشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الاستصلاح لمعاينة المساحات وحصر المنتفعين على أرض الواقع، وموافاة اللجنة بنتائجها.

جاء ذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بإجراء حصر جديد لكشوف الربط المالي لواضعى اليد على قطع أراضى المباني ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقًا للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.

واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا:" يجب إجراء حصر جديد لكشوف الربط المالي لواضعي اليد على قطع أراضي المباني ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقًا للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.