فى خطاب للمتحدة.. نقابة الإعلاميين تدعو للتعاون فى الالتحاق بالنقابة

جدة - نرمين السيد - ووجهت نقابة الإعلاميين خطابا لرئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أشرف سليمان، قالت فيه "فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين النقابة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لضبط المشهد الإعلامى يرجى الترتيب والتنسيق بيننا لإعمال نصوص القانون 93 لسنة 2016".

وأضافت النقابة "فى الإشارة إلى نص المادتين رقمى (3/2) و(19) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 63 لسنة 2016 يحظر ممارسة النشاط الإعلامى، وذلك فى أى من المجالات الآتية القديم البرامج والإخراج والإعداد والتحرير والمراسلة الإعلامية) على غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الصادر لهم تصريح مزاولة المهنة بشان ضرورة الإلتزام بالقانون وتقنين أوضاع الممارسين للنشاط الإعلامى فى وسيلتكم الإعلامية فى الشعب الخمسة التى نص عليها القانون رقم 93 لسنة 2016م".

وأوضحت "حيث إن المادة رقم (88) من ذات القانون نصت "على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، ضد من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة".

وتابعت "الأمر الذى يتعين معه التنبيه بعدم السماح بممارسة النشاط الإعلامى فى أى من المجالات الآتية (تقديم البرامج والإخراج والإعداد والتحرير والمراسلة الإعلامية) وكذا (الضيوف الدائمة والمتكررة فى البرامج ) من خلال الوسائل الإعلامية التابعة لشركتكم الموقرة إلا بعد استيفاء الشروط التى لطلبها القانون رقم 93 لسنة 2016م والمتمثلة فى القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة تطبيقاً لنص المادتين رقمى ( 3/2 ) و( 19 ) من قانون نقابة الإعلاميين سالف الذكر".