جامعة المنصورة تؤكد تكثيف العمل فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس جامعة المنصورة، تكثيف القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات والأنشطة المختلفة، إلى جانب الاستمرار فى دعم الطلاب من ذوى الهمم وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لهم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





ووجه مجلس الجامعة - خلال اجتماع اليوم الإثنين برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، الشكر إلى أعضاء المجلس وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة على الانضباط الكامل فى امتحانات نهاية الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى.

وبحسب بيان للجامعة تم التأكيد على دعم بنك المعرفة المصرى ودعم جهود التعاون مع هيئة تعليم الكبار فى محو الأمية، إلى جانب إطلاق الجامعة مسابقة أفضل ثلاث كليات صديقة للبيئة خلال عام 2023، كما تم التأكيد على بعض النقاط ذات الأهمية التى تخص الشأن الجامعى.

وأوضح أن المجلس وافق على عقد بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعقد مذكرة التفاهم للتعاون الدولى بين جامعة المنصورة وجامعة لويفيل بولاية كنتاكى - بالولايات المتحدة الأمريكية، وعقد اتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة المنصورة وبين "مجموعة IBDL" للتعلم نيابة عن جامعة ولاية "ميزورى" الأمريكية، بجانب تجديد بروتوكول التعاون بين مركز تكنولوجيا التعليم وبين شركة skills plus والممثل لشركة سيرت بورت فى مصر بخصوص اعتماد مركز تكنولوجيا التعليم من قبل شركة سيرت بورت كمركز تدريب واختبارات دولية.

كما وافق المجلس على عقد بروتوكول تعاون بين مركز التطوير المهنى جامعة المنصورة وبين المؤسسة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبين شركة أمريكان كونسل للتدريب والبرمجيات.