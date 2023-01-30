محافظ دمياط تستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس الشيوخ، حيث رحبت محافظ دمياط، بالسفيرة مشيرة خطاب ووفد المجلس.

وأعربت محافظة دمياط، عن تقديرها للجهود، التى حققها المجلس، تحت قيادتها لتعزيز أسس حقوق الإنسان بكل الجوانب، إلى جانب تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف.

ولفتت إلى اهتمام المحافظة، بالعمل على تحقيق رؤى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2021.

من جانبها، أعربت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تقديرها الشديد لجهود محافظ دمياط بكل المجالات، ودعمها الكبير لملف حقوق الإنسان، والذى حققته على المستويين الإقليمى والدولى.

ولفت إلى ما حققته المحافظة، والذى ساهم فى حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، حيث أكدت أن الدكتورة منال عوض تعد من أولى رائدات العمل بملف مدن التعلم.

يذكر أن تلك الزيارة ستتضمن عقد اجتماعا مع مسئولى مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، إلى جانب عقد ندوة تحت عنوان "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".