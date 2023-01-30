«مدبولي» يتابع آليات صناعة الأعلاف وتوظيف المخلفات الزراعية في إنتاجها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 08:25 مساءً - اجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، بعدد من الوزراء والمسئولين، على رأسهم؛ وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مصطفى الصياد، ومستشار جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الزراعية، أميمة محمد صوان، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، علاء عزوز، ومساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، محمد معتمد؛ لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، ما تم خلال الاجتماع، باستعراض الرؤية الخاصة بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف، خاصة بتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بنحو 40 مليون طن سنويًا، والتي أصبحت تستخدم الآن، في عدد من المجالات منها؛ إنتاج الأسمدة العضوية مثل "الكومبوست"، وإنتاج الأعلاف غير التقليدية، وتدخل ببعض الصناعات كالأخشاب المسطحة، وإنتاج الطاقة الحيوية.

وتابع سعد، أن خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن جزءاً من مخلفات التصنيع الزراعي تدخل في صناعة الأعلاف المستخدمة كعلف للمواشي مثل؛ "الأكساب، الردة، تفل بنجر السكر، المولاس، مخلفات مضارب الأرز، وغيرها.

وأشار، أن لجنة تحديث مواصفات الأعلاف بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، التابع لوزارة الزراعة، تتولى إعداد مواصفات قياسية لكل منتج من المخلفات بغرض قبولها كخامات ذات قيمة غذائية وتتمكن مصانع الأعلاف من إدراجها كخامة علفية بديلة للخامات التقليدية غالية الثمن.

وأوضح، أنه يوجد تنسيق مستمر وتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة في ملف التعامل مع المخلفات الزراعية، وآليات تعظيم الاستفادة منها، وتوفيرها خاصة بعد تداعيات الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، التي أثرت على مدخلات صناعة الأعلاف، وارتفاع أسعارها مؤخرا.

وأختتم الاجتماع، بضرورة أن يكون للمخلفات الزراعية منظومة متكاملة تشتمل التجميع والتوريد لمصانع الأعلاف، وتقوم لجنة وزارتي الزراعة والبيئة، بعرض تصور متكامل في هذا الشأن، بما يسهم في توفير المزيد من الأعلاف المطلوبة.