محافظ كفر الشيخ: افتتاح 6 معارض أهلا رمضان.. وإقبال كبير من المواطنين (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح وائل فرج، رئيس مجلس مدينة البرلس، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، معرض أهلا رمضان بمدينة البرلس، بحضور عدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وشهد المعرض إقبالا كبيرا من أهالى البرلس، لشراء السلع الغذائية المخفضة، بنسب تراوحت ما بين 20 لـ 30%، وتوفير كميات كافية من الزيوت والأرز والسكر، والدقيق، واللحوم، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، ووجه محافظ كفر الشيخ، بتوفير السلع الغذائية بصفة مستمرة.

فى نفس السياق، قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه افتتح 6 معارض بمدن محافظة كفر الشيخ وبلطيم والحامول، والبرلس، سيدى غازى، سيدى سالم.

وأضاف أنه سيتم افتتاح 9 معارض "أهلا رمضان"، جديدة بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة.

وتابع أنه يتابع جهود الوحدات المحلية فى الإعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك إلى تقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك فى إطار جهود الدولة، وحرص المحافظة، لضبط أسعار السلع الغذائية، وكل السلع الأساسية، وتوفيرها للمواطنين، بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التى تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها.