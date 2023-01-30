التحالف الوطنى يطلق فعاليات نوعية لتمهيد الطرق بعدد من قرى البحيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالعمل على تكاتف الجهود من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل كل الشرائح الأولى بالرعاية، وفى إطار أنشطة التحالف ضمن محور التمكين الاجتماعى.

وأطلق التحالف، عدد من الفعاليات النوعية من خلال مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، تستهدف التيسير على مواطنى عدد من القرى فى محافظة البحيرة فى تنقلاتهم اليومية من خلال تمهيد الطرق غير الممهدة وتسويتها بأحدث المعدات بهدف ضمان سهولة حركة المواطنين والسيارات.

وتضمنت فعاليات التحالف النوعية، تمهيد طرق قرى سنطيس وكفر سنطيس وزهرة القبلية والبحرية وقرى نفرة ومنشية راغب وطريق الخيرى الممتد حتى مدينة الدلنجات، والذى يزيد طوله عن 20 كيلو متر وطرق قرى المنشية الإبراهيمية والمخايض.

وتأتى أعمال تمهيد الطرق غير الممهدة من التحالف بالتوازى مع ما تقوم به مؤسسات التحالف بتنفيذ مبادرة خيرك سابق التى تستهدف الوصول بالمساعدات الغذائية العاجلة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة على مدار عام 2023 من خلال ثلاث مستويات فى التنفيذ الأولى من خلال كارت الخير، والذى تتراوح قيمته بين 300 إلى 500 جنيه تتسلمه الأسرة المستحقة وبموجبه تستطيع شراء ما يلزمها من مستلزمات غذائية ضرورية، والمستوى الثانى هو توزيع كراتين المواد الغذائية بالتعاون مع الآلاف من متطوعى التحالف فى أنحاء الجمهورية، والمستوى الثالث هو توزيع الوجبات الساخنة التى يتم تجهيزها فى مطابخ مؤسسات التحالف وإنشاء عدد من التكيات لهذا الغرض فى بعض محفاظات الجمهورية.