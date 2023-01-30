مؤسسة حياة كريمة تتابع مشروعات المبادرة بمركز قوص

جدة - نرمين السيد - ففى قطاع التعليم جارى إنشاء مدرسة العصارة الإعدادية، وتبطين الترع ضمن مشروعات قطاع الرى.

كما قاربت المؤسسة، على الانتهاء من وحدة طب الأسرة بقرية الشعرانى والوحدة الأخرى بقرية الجمالية من أجل خدمة الآلاف من الأهالى.

ومن المقرر تسليم مشروع مركز شباب نجع رجب خلال أيام، إضافة إلى مركز تنمية الأسرة والطفل ووحدة الشئون الاجتماعية وغيرها.