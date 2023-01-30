«التربية السكانية» كتاب جديد بجناح الأزهر فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - يهدف الكتاب لتأسيس برنامج التربية السكانية من منظور إسلامى، لتنمية وعى الناشئة وفهمهم للظاهرة السكانية من حيث أسبابها، والعوامل التى تتحكم فيها، والآثار المترتبة عليها، والعلاقات التى تربطها، مع توجيه هذا الوعى والفهم نحو تكوين اتجاهات عقلية، من شأنها أن تؤثر فى سلوك الأفراد، وأن تشكل تصرفاتهم فى مستقبل حياتهم، على نحو يؤدى إلى رفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وتوفير حياة أفضل للفرد والأسرة والمجتمع، فى ضوء أحكام شريعة الإسلام ومقومات المجتمع.

كما يسعى الكتاب لتحقيق العديد من الأهداف فى التربية السكانية، من أبرزها: تقليل الفجوات النوعية فى جميع المجالات بما يحقق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، الارتقاء بالمراهقين والشباب اجتماعيا وفكريا ودينيا وصحيا وبدنيا واقتصاديا، الارتقاء بصحة الطفل والحفاظ على حياته، خفض مستوى الإنجاب من خلال برنامج قومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، دعم حماية الأسرة وهى اللبنة الأساسية للمجتمع، نشر الوعى البيئى ودفع المخاطر البيئية التى تؤثر على صحة السكان، تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات السكانية والمناطق الجغرافية.

ويشتمل الكتاب على 6 فصول، الأول: "أساسيات علم السكان وديموجرافية العالم الإسلامى"، يتناول فيه المؤلفون المباحث التالية: التعليم والتربية السكانية فى العالم الإسلامى، أساسيات علم السكان والنظريات السكانية، العالم الإسلامى ديموجرافيا، مستقبل السكان فى العالم الإسلامى، المشكلات السكانية بالعالم الإسلامى، الحلول المتاحة للمشكلات السكانية.

ويتناول الفصل الثانى الموارد الاقتصادية والمائية فى العالم الإسلامى، ويشتمل على 3 مباحث كالتالى: الإسلام والتنمية الاقتصادية، الموارد الاقتصادية والسكان فى العالم الإسلامى، الموارد المائية والسكان فى العالم الإسلامى.

ويبرز الفصل الثالث دور التنمية البشرية فى العالم الإسلامى، ويشتمل على ستة مباحث كالتالى: الإسلام والتنمية البشرية، تنمية العالم الإسلامى، النافذة الديموجرافية، القوى العاملة والإنتاج، دور المرأة فى التنمية البشرية فى العالم الإسلامى، الهجرة الدولية وأثرها على التنمية فى العالم الإسلامى.

ويناقش الفصل الرابع مباحث الصحة السكانية، ويشتمل على عدد من المباحث، أبرزها: العوامل الاجتماعية المؤثرة على صحة السكان، أثر البيئة والتصنيع على صحة السكان، التغذية الصحية فى مراحل النمو المختلفة، الصحة النفسية وأثرها على السكان، الرعاية الصحية للشباب والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، الرعاية الصحية للسكان فى مناطق النزوح والصراعات المسلحة، العالم الرقمى وصحة السكان.

بينما يناقش الفصل الخامس مسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ويشتمل على المباحث التالية: الصحة الإنجابية، فسيولوجيا الإنجاب، الزواج المبكر، وفيات الأمهات والأطفال فى العالم الإسلامى، تنظيم الأسرة.

ويأتى الفصل السادس والأخير من الكتاب تحت عنوان "الجوانب الدينية للمشاكل السكانية" ويشتمل على المباحث التالية: موقف الإسلام من العنف ضد المرأة، حقوق المرأة والطفل فى الإسلام، حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الإسلام ودورهم فى التنمية، موقف الإسلام من العنف الموجه إلى الطفل، حماية الإسلام للأسرة والطفل من ظاهرة العنف الرقمى، دور الدعاة فى التربية السكانية.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام السابع على التوالى - بجناح خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربى، فضلا عن ركن للأطفال والمخطوطات.