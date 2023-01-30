جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بسداد المصروفات الدراسية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيه عاجل من وزير التعليم للمدارس بشأن نتائج الطلاب غير المسددين للمصروفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.