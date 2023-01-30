استعدادات لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة في شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على المحافظة غدا وبعد غد.





وأكد المحافظ -فى بيان اليوم الاثنين- رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، إلى جانب استعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة. بدوره، أوضح السكرتير العام للمحافظة أسامة الغندور، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى وباقى مديريات وأجهزة الخدمات والمرافق بالمحافظة. ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإبلاغ الفورى عن أية مواقف طارئة أو أية أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة.

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