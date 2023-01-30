«حياة كريمة».. فحص 1402 مريض بقافلة طبية بقرية ميانة ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، عن قيام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين "بقرية ميانة بمركز إهناسيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مكونة من 8 عيادات فى 7 تخصصات ضمت: (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وسط إجراءات وقائية مشددة، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1402 مريض، وصرف العلاج بالمجان.





وأوضح وكيل الوزارة - فى تصريح اليوم الإثنين - أنه تم عقد ندوات للتثقيف الصحى على هامش القافلة، استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، وتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن. وأشاد وكيل الوزارة بالدعم النوعى والكبير الذى تشهده تلك القوافل من وزارة الصحة، ومحافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى وطه كمال حجاج المسئول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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