وزير الدفاع يلتقى نظيره الموريتانى (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق حنن ولد سيدى وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.





أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والموريتانية فى مختلف المجالات، خصوصا الدفاعية والأمنية منها. كما أعرب وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك، مشيدا بجهود مصر الداعمة لجميع قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة. كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى تضمنت أهم الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والموريتانية.

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