الزمالك يكثف مفاوضاته مع بيراميدز لحسم صفقة عبد الله السعيد قبل غلق باب القيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 06:30 مساءً - يكثف مسئولو الزمالك، المفاوضات فى الوقت الحالى مع نظرائهم فى بيراميدز، من أجل حسم صفقة عبد الله السعيد قائد الفريق السماوى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، والتى تنتهى بنهاية الشهر غدًا.

ويسعى الزمالك لحسم صفقة عبد الله السعيد، لتدعيم خط وسط الفريق، خاصة فى ظل اقتراب إمام عاشور لاعب وسط الزمالك من خوض تجربة الاحتراف فى نادى ميتلاند الدنماركي، الذى قدم عرضًا للحصول على خدمات اللاعب بمبلغ 3 ملايين دولار.

ويرغب مسئولى الزمالك فى ضم عبد الله السعيد فى الميركاتو الشتوى الحالى، إلا إن هناك تمسك من إدارة بيراميدز باستمرار اللاعب وعدم رحيله، طونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق، وهو ما يجعل المفاوضات صعبة فى الوقت الحالى، إلا إن الزمالك يضغط على إدارة بيراميدز بعدما أبدى السعيد رغبته فى ارتداء قميص الزمالك.

وقدم الزمالك عرضًا لضم عبد الله السعيد من بيراميدز بقيمة 10 ملايين جنيه، وهو ما رفضته إدارة الفريق السماوى، وتسعى إدارة القلعة البيضاء للوصول لإتفاق مع نظرائهم حول ضم اللاعب.

وكان محمود فتح الله مدرب بيراميدز، علق على انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب شارك في مباراة سيراميكا، أمس، وقد تحدث أمور في الغرف المغلقة بين الإدارات لا أعلمها، والزمالك ناد كبيرن ومعظم لاعبي مصر يرغب في الانضمام إليه، وهذا لا يقلل مننا، ولكن اللاعب مستمتع ويشعر بالارتياح داخل النادي وهو لاعب مهم ويؤدي معنا ويقاتل، إلا أنه غاب في الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، ولكن لا أعلم ما سيحدث في الكواليس خلال الأيام القادمة.