حالة الطقس غدا الثلاثاء.. انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار بشمال البلاد

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس، غدا الثلاثاء، تشهد عودة الأجواء الشتوية مع انخفاض فى درجات الحرارة على كل الأنحاء يصاحبه ازدياد نشاط الرياح الذى يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.





وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار، غدا الثلاثاء، تكون متوسطة الشدة، تصل إلى الرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحرى، تزداد أحيانا على محافظة الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ. وتابعت الأرصاد، أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتمتد إلى جنوب الوجه البحرى حتى مدن القناة. ولفت الأرصاد إلى أن الملاحة البحرية ليلا بالبحر المتوسط تتعرض إلى اضطراب وارتفاع فى الأمواج من 3 أمتار إلى 4 ونصف.

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