محافظ بنى سويف: مؤسسات المجتمع المدنى شريك محورى فى خطة التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، أن مؤسسات المجتمع المدنى شريك وفاعل محورى فى خطة المحافظة التنموية، مشيرا إلى الدور الحيوى للمشاركة المجتمعية فى دعم جهود المحافظة التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، لاسيما أن المحافظة كانت سباقة فى تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلى، والذى توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الأهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية"، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لتعظيم العائد من تلك الجهود.





جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ اليوم الاثنين للتقرير السنوى الذى عرضته مدير التعاون الدولى بديوان المحافظة نهى محمد بشأن جهود وقيمة مساهمات عدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى على مدار العام فى محافظة بنى سويف. وأشارت نهى محمد إلى أن جهود وقيمة مساهمات عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى على مدار العام الماضى 2022، زادت عن 303 ملايين و402 ألف جنيه استهدفت المشاركة مع جهود الدولة فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية فى مجال البنية التحتية والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، والتى تمثلت فى قروض حسنة لإقامة مشروعات وإعادة تأهيل المنازل ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحى وأكشاك ومساعدات زواج وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها.

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