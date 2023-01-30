وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الاتحاد العربى للتطوع في زيارة لمؤسسة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 05:25 مساءً - في إطار العمل على دعم التعاون المشترك على المستوى العربي ، استقبل الدكتور محمد رفاعى – الرئيس التنفيذى لمؤسسسة "مصر الخير" بمقر المؤسسة،اليوم، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد العربى للتطوع برئاسه الأستاذ حسن بو هزاع- رئيس الاتحاد ، يرافقه الأستاذ أنور صالح بوحسن - أمين عام الاتحاد العربى للتطوع المهندس عماد مسلم السعودي - مدير الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد .

وحضر اللقاء من جانب مؤسسة "مصر الخير" كل من المهندس أحمد على ، المدير التنفيذى للبرامج بالمؤسسة ، والمهندسه أمل مبدى - المدير التنفيذى لتنميه الموارد ، والدكتورة / أمل جمال سليمان – استشارى قطاع مناحى الحياة ، والأستاذ محمد ممدوح – رئيس قطاع الجمعيات الأهلية، والأستاذ مجدى محرم – القائم بأعمال رئيس قطاع مناحى الحياة .

وبدأ اللقاء بتبادل الترحيب من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالوفد الرسمى من الاتحاد العربى للتطوع ، وأعرب رئيس الاتحاد عن سعادته بوجوده في مؤسسة "مصر الخير" للعمل على دعم التعاون المشترك بين الجانبين ، مؤكداً أهميه تلك الشراكه فى الوقت الحالى خاصا فى اطار عام الشباب العربى 2023 .

واستعرض الدكتور محمد رفاعى ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، استراتيجية المؤسسة خلال الفترة القادمة وأهمية الشراكة على المستوى العربي وكذا أهميه تكريس التطوع فى نفوس النشء والشباب ، كما استعرض دور وأنشطه وبرامج المؤسسة فى تلك الفترة من منطلق رؤية المؤسسة فى بناء السخصيه وتنمية الإنسان ، كما تناول المهندس/ أحمد على قطاعات المؤسسة المختلفه ودور كل قطاع .

وتناولت المهندسه أمل مبدى دور قطاع تنميه الموارد فى جذب الموارد لتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والحملات فى مجال الصحة والتعليم والغارمات بهدف المساهمة المجتمعية فى تنميه الأفراد خاصة بالقرى والنجوع .

وفى نفس السياق استعرضت الدكتورة أمل جمال والأستاذ محمد ممدوح ، المشروعات المستجده التى ترغب المؤسسة والاتحاد فى توقيع بروتوكول التعاون المشترك بينهم من أجل تنفيذ أنشطة مشتركة بمصر وداخل الدول العربيه ، واتخاذ الخطوات الإجرائية لضم المؤسسة داخل الاتحاد العربى للتطوع .

فيما تحدث الأستاذ أنور صالح – الأمين العام للاتحاد ، عن أهمية الشراكة مع مؤسسة "مصر الخير" وكذلك حول دور الاتحاد مع وزارة التضامن الاجتماعى المصرية فى تنظيم مؤتمر قريبا ويأمل مشاركة المؤسسة فيه .

وتناول المهندس عماد مسلم – مشروع "سافر للانسانيه" والذى يدعم ويكرس التطوع من أجل الإنسانية على مستوى القارات الإفريقيه والأسيوية .

واختتم اللقاء بإهداء الدكتور محمد رفاعى - درع المؤسسة تعبيرا عن تقديره لرئيس الاتحاد والوفد المرافق له .