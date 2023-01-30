السكة الحديد : خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بين (الأسكندرية / أسوان)...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 05:25 مساءً - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين ( الاسكندرية و أسوان) والعكس وذلك إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 حيث تقرر تشغيل قطار 3006 بعربات ثالثة مكيفة من الأسكندرية إلي أسوان يقوم من محطة الأسكندرية الساعة 21.45 يصل لمحطة القاهرة الساعة 00.25 ويقوم منها الساعة 00,50يصل لمحطة أسوان 13,30طبقاً للجدول المرفق ، وإعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 / 2 / 2023 تشغيل قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلي الأسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10.00 ويصل لمحطة القاهرة الساعة 22.25 ويقوم منها الساعة 23.00 ويصل لمحطة الاسكندرية الساعة 1.40طبقاً للجدول المرفق.

والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.