رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التعاون الدولي عددًا من ملفات عمل الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 05:25 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الراهنة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، راندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، مشيرًا إلى الأهمية التي تٌوليها الدولة لبرنامج "نُوَفِّي" و"نُوَفِّي+"، الذي يعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة في مصر.



وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج " نُوَفِّي" خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP 27، مشيرة إلى أنه تم توقيع 4 اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية لمحاور البرنامج، و6 خطابات نوايا، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، وإعلان سياسي.



وتطرق الاجتماع، إلى أهم النتائج للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، منذ يوليو وحتى ديسمبر 2022، والتي من بينها، الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) للعمل على تطوير مشروعي "تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية" و"تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة"، وكذلك تشكيل مجموعة عمل وطنية من ممثلي وزارة الموارد المائية والري والتجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي؛ للعمل على الإعداد لمشروع "توسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية"، بالإضافة إلى قيام وفد رسمي من البنك الدولي بزيارة مصر خلال الفترة 11-21 ديسمبر 2022، لبحث وتحديد الاحتياجات الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية، وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي وفقًا لطلبات الجهات الوطنية للوصول لأهداف المشروعات.