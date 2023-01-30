محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 05:25 مساءً - استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة لإفتتاح فعاليات المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بفرص وخطوات الهجره الآمنه واستعراض عدد من النماذج الناجحة من شباب المحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والعميد وائل محمد عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الخير.

رحب محافظ الشرقية بزيارة الوزيرة والمشاركة في إفتتاح فعاليات المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) على أرض المحافظة ، مؤكداً أن المحافظة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة لإعادة تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص بجانب تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، وكذلك تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة ، والإهتمام بالتعليم الفني لإعداد خريجين قادرين على الإلتحاق بسوق العمل وذلك بهدف القضاء على شبح البطالة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

أشاد المحافظ بجهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ودورها الداعم لمعالجة التحديات التي يواجهها المصريون بالخارج وتصحيح مسار المغتربين المصريين وتعزيز مبدأ المواطنة لديهم.

بينما أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولويات الوزارة وهناك خطة إستراتيجية طويلة المدى تم وضعها للتصدي لهذه القضية ومحاصرة تداعياتها من خلال إطلاق حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية واثارها السلبية على المجتمع وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات الأهلية للوصول لأكبر شريحة من الشباب وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهة أفكار الشباب حول تلك الظاهرة ومساعدتهم لإيجاد بدائل آمنة والتعريف بها.

تبادل محافظ الشرقية ووزيرة الدولة للهجرة وشؤن المصريين بالخارج الدروع التذكارية تقديراً لدور كل منهما في إعداد البرامج اللازمة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.