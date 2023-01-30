رئيس الوزراء: برنامج نوفى محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وراندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط الاستراتيجى، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجارى، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولى.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، مشيرا إلى الأهمية التى توليها الدولة لبرنامج "نوفى" و"نوفى+"، الذى يعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة فى مصر.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات فى إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفى" خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27، مشيرة إلى أنه تم توقيع 4 اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية لمحاور البرنامج، و6 خطابات نوايا، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، وإعلان سياسى.

وتطرق الاجتماع، إلى أهم النتائج للمنصة الوطنية لبرنامج "نوفى"، منذ يوليو وحتى ديسمبر 2022، والتى من بينها، الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" للعمل على تطوير مشروعى "تحسين مرونة المناخ الزراعى بتحديث الممارسات الزراعية" و"تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة"، وكذلك تشكيل مجموعة عمل وطنية من ممثلى وزارة الموارد المائية والرى والتجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربى، للعمل على الإعداد لمشروع "توسيع نطاق نظم الرى بالطاقة الشمسية"، بالإضافة إلى قيام وفد رسمى من البنك الدولى بزيارة مصر خلال الفترة 11-21 ديسمبر 2022، لبحث وتحديد الاحتياجات الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية، وتوفير الدعم الفنى والتكنولوجى وفقا لطلبات الجهات الوطنية للوصول لأهداف المشروعات.

وأوضحت المشاط، الإطار الزمنى لبرنامج "نوفى"، بدءا من عام 2023 حتى عام 2030، وما يتضمنه من أنشطة مستهدفة، والتى من بينها البدء فى أعمال التصميم الفنى للمشروعات والمشاورات مع الجهات الوطنية، وصياغة اتفاق التمويل والمفاوضات الخاصة بكل مشروع مع شركاء التنمية، مع التوقيع على اتفاقيات التمويل والبدء فى الترتيبات التنفيذية للمشروعات، وكذا إطلاق مراحل التنفيذ المرتبطة بمحاور الطاقة والغذاء والمياه، بالإضافة إلى العمل على استدامة الأثر التنموى ونقل التجربة المصرية للدول النامية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع محور الطاقة، وخطة المشروعات الفرعية لإنتاج 10 جيجا وات، والأثر التنموى له، الذى يعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادى مستدام، وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيا، وذلك بخفض نحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى الجهود الدولية الداعمة لبرنامج "نوفى" من جانب القطاع الخاص، حيث أعرب كل من مجموعة CITI الاستثمارية العالمية، وبنك HSBC، وتحالف جلاسكو المالى من أجل صافى الانبعاثات الصفرية GFANZ، وتحالف Africa50، عن دعم برنامج "نوفى"، ورغبتهم فى المشاركة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعاته المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة هذه المؤسسات فى التوقيع على البيان المشترك لدعم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفى"، وكذلك الجهود الدولية من جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتى تم التعاون معها من أجل تقديم الدعم الفنى للبرنامج من خلال عدة محاور ومن ضمنها تسهيل المشروعات والاستشارات الفنية.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن الموقف التنفيذى لمحورى الغذاء والمياه، لافتة فى هذا السياق إلى العمل المشترك مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية للمضى قدما فى جهود التعاون الإنمائى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية "مصر 2030"، وغيره من شركاء التنمية فيما يخص التنمية الزراعية والريفية ومشروعات الأمن الغذائى، وذلك بفضل العلاقات المميزة وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، معربة عن أملها فى توسيع نطاق التعاون المشترك مع شركاء التنمية فى هذا الصدد لدعم صغار المزارعين وتعزيز استدامة قطاع الزراعة فى مصر ليكون قادرا على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تأثيراتها.

كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، مجالات العمل المشترك فى محور النقل، التى تتم بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى وغيره من شركاء التنمية، سعيا لتحقيق النقل المستدام، حيث يتم التنسيق حاليا مع وزارة النقل للتوافق على أولويات المشروعات لتنفيذها من خلال شركاء التنمية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى صندوق الاستثمار فى المناخ، الذى وضع مبادرة تستهدف تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار فى الزراعة المستدامة والإمدادات الغذائية، وتنمية المجتمعات الريفية، موضحة أنه جار حاليا التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، من أجل وضع خطة للتحرك خلال الفترة المقبلة.