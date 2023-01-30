توفير 51 فرصة عمل لذوى الهمم بالدقهلية

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص تدريب وتشغيل ملائمة لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ودمجهم فى المجتمع والمشاركة فى التنمية.
وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم تسليم 51 من ذوى القدرات عقود عمل بالشركات الواقعة فى منطقتى ميت غمر ودماص، بحضور مديرى الإدارات بالمديرية، لدمجهم فى سوق العمل وتحسين مستويات معيشتهم للاستفادة من قدراتهم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى البلاد.
وأضاف مدير المديرية، أن المديرية حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واستيفاء جميع المنشآت لنسبة الـ 5٪ من إجمالى عدد العاملين من ذوى الهمم طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وإلزام المنشآت بتطبيق تلك النسبة وفقا لاحكام هذا القانون، من خلال أجهزة التفتيش العمالى ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
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