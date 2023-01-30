محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بمواصلة التصدى لظاهرة البناء المخالف

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمواصلة التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أية مخالفة بكل أحياء المدينة.





ففى حى وسط، تم تنفيذ حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بقرية أبيس 5 و8 والتحفظ على كمية من الأخشاب وإيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بالعقار الكائن بشارع محمد رشيد من إسطنبول والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة.

وفى حى المنتزه ثان، تم إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة البرنس قبلى حيث تم إزالة سور مبانى والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة.. وفى حى المنتزة أول تم تنفيذ حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء بالدور العاشر علوى بالعقار رقم 176 خالد بن الوليد وتم التحفظ على كمية من الحديد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وفى حى العامرية أول تم إزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة الكافورى خلف كريازى عبارة عن أسوار مخالفة على قطعتين أرض تم إزالتهم بالكامل، وفى حى غرب تم إيقاف أعمال مخالفة تحويل شقة لمحال تجارية بالعقار الكائن 151 شارع الغرناطى بمنطقة مينا البصل، وتم التحفظ على 2 باب حديد، وإيقاف أعمال تركيب سقيفة حديد بدون ترخيص بشارع القفال، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة.

وفى حى العامرية ثان، تم إيقاف أعمال مخالفة بقرية أبو بكر الصديق والتحفظ على خلاطة وكمية من الأسمنت وإزالة حوائط والتحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب بالكينج بحرى، والتحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب، فضلًا عن إزالة سقف خرسانى بشارع قرطبة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.