السكة الحديد: خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بين الإسكندرية / أسوان

جدة - نرمين السيد - وتقرر تشغيل قطار 3006 بعربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى أسوان، يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21.45 يصل لمحطة القاهرة الساعة 00.25 ويقوم منها الساعة 00,50 يصل لمحطة أسوان 13,30، طبقا للجدول المرفق.

واعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 فبراير سيتم تشغيل قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى الإسكندرية، يقوم من محطة أسوان الساعة 10.00 ويصل لمحطة القاهرة الساعة 22.25 ويقوم منها الساعة 23.00 ويصل لمحطة الإسكندرية الساعة 1.40طبقا للجدول المرفق.

ولا تتوانى الهيئة، فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.