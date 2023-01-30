وزير الخارجية يتوجه إلى موسكو مساء اليوم  

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الإثنين، فى زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.





وأوضح السفير أبو زيد، بأن الوزير "شكرى" من المقرر أن يلتقى خلال الزيارة مع كل من وزير خارجية روسيا "سيرجى لافروف"، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة "دينيس مانتوروف"، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومى الروسى "نيكولاى باتروشيف"، حيث سيناقش مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين. من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصرى والروسى للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما فى ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.

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