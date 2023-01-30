القوات المسلحة تنظم احتفالية ”معاً نحمى الوطن” لضباط الشرطة وأسر الشهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 04:27 مساءً - نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر شهداء الشرطة المدنية والقوات المسلحة إلى متحف القوات الجوية تزامنا ًمع الإحتفال بالعيد 71 للشرطة المصرية ، وذلك تقديراً لجهود رجال الشرطة البواسل فى حفظ الأمن والأمان والإستقرار .

بدأت الزيارة بمعرض الطائرات الخارجى ، أعقبها جولة داخل العرض الداخلى للمتحف صاحبها شرح مفصل لتاريخ القوات الجوية وتطورها ، كما تم عرض فيلماً وثائقياً عن تاريخ ونشأة القوات الجوية ، وفيلماً تسجيلياً عن غرفة عمليات وزارة الداخلية وما تستخدمه من أحدث الأجهزة والمعدات التى تساعد فى حفظ الأمن على مدار اليوم فى الشارع المصرى ، تلاها تقديم عدد من الفقرات الفنية التى عكست مشاعر ممزوجة بفخر وسعادة .

وأعرب الزائرون عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لحسن الإستضافة والإهتمام الدائم والمستمر وإعجابهم بما شاهدوه فى متحف القوات الجوية وما إستمعوا له من تجهيزات وتاريخ القوات الجوية المصرية والتى تدعو للفخر دائماً .

وتأتى الإحتفالية تقديراً من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة المصرية من بطولات وتضحيات فداءً للوطن وأُختتمت الإحتفالية بصورة تذكارية .