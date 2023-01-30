الخارجية المصرية تقدم التعازى لباكستان فى ضحايا مسجد بمدينة بيشاور

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 04:27 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، حادث التفجير الانتحارى الذي استهدف مسجداً فى مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما تقدمت مصر - بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - بخالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا، مشددةً على إدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 90 آخرين فى تفجير انتحارى استهدف مسجدا فى مدينة بيشاور شمال غربى البلاد.

وأفاد مسئولون بالشرطة وشهود عيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، بأن منفذ الهجوم فجر نفسه داخل المسجد، حيث كان نحو 150 شخصا يؤدون الصلاة صباح اليوم، فيما تخشى السلطات من امكانية ارتفاع حصيلة القتلى نظرا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.