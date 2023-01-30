مصر تستضيف أعمال المؤتمر الإقليمي لنظم إدارة حركة الطائرات بالمطارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 04:27 مساءً - تحت رعاية وزارة الطيران المدني بدأت اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي لنظم إدارة حركة الطائرات بالمطارات فى منطقة الشرق الأوسط والذي تستضيفه مصر فى مدينة الأقصر وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام وتنظمه المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو" ممثلة فى المكتب الإقليمى للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني وبرعاية الشركة المصرية للمطارات .. يهدف المؤتمر إلى التعرف علي أحدث المستجدات في تفعيل النظم المتطورة في إرشاد ومراقبة الحركة الأرضية للطائرات بالمطارات( A-SMGCS)

ويشارك فى المؤتمر ممثلو عدد من الدول العربية والإفريقية وهى مصر والسعودية والعراق والأردن والسودان وليبيا وسلطنة عمان واليمن ورؤساء قطاع العمليات بمطار القاهرة والشركة المصرية للمطارات وممثلى عدد من المنظمات المعنية بشئون الطيران من بينها الاتحاد الدولى للمطارات "ACI" والاتحاد الدولى للنقل الجوى " أياتا " والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول "..

وأكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني أن انعقاد المؤتمر في مصر جاء تتويجا للجهود المثمرة والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني والمنظمات الدولية المعنية بشئون الطيران المدني مضيفاً أن اختيار مصر لانعقاد المؤتمر يؤكد مكانتها الريادية ودورها الفعال في مجال النقل الجوي، مشيراً إلى أن وزارة الطيران تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة منظومة النقل الجوي وتعزيز مستويات أمن وسلامة الطيران ويدعم الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير المطارات بما يواكب أحدث النظم الإقليمية والدولية ويتماشي مع الأهداف التنموية التي تنتهجها الدولة المصرية .

وفى كلمته خلال افتتاح المؤتمر رحب أبو بكر فارع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بمنطقة الشرق الأوسط بالوفود المشاركة مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر فى مصر يؤكد الدور المحورى لمصر فى منظومة النقل الجوى ..

يناقش المؤتمر أحدث الآليات في مجال مراقبة تحركات الطائرات والمركبات علي المدارج والممرات وساحات انتظار الطائرات بالمطارات وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة للحفاظ علي مستويات السلامة المطلوبة مع كافة جهات التشغيل في المطارات ذات الكثافة العالية وأحوال الرؤية المنخفضة في الحركة الجوية وتصميم المطار ومنشآته مع توضيح الخطط المستقبليه الخاصة بتطوير المطارات وفقا للمتطلبات الدولية بما في ذلك التعرف علي آخر المستجدات والتطبيقات الخاصة بالنظم الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية لانعقاد مؤتمر الإيكاو الإقليمى في مصر والمرة الأولى لمدينة الأقصر لاستضافته والتي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية بما يسهم في الترويج للسياحة الوافدة إلي مصر من خلال البرامج السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر وتنشيط سياحة المؤتمرات .