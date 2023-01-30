التعليم تواجه «الألعاب الإلكترونية» فى إجازة نصف العام

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة تنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بتفعيل دور المدرسة فى تنمية وعى الطلاب بقيم الانتماء الوطنى ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس.





وأكد الدكتور رضا حجازى حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت فى هذا الصدد حقيبة تدريبية، لتفعيل دور المدرسة فى تنمية الوعى الطلابى بقيم الانتماء الوطنى، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديرى المدارس، فى إطار التنمية المهنية المستدامة.

وأوضح أن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب مديرى المدارس لجميع المراحل على أن يتم التنفيذ خلال الفترة من (الأربعاء 1 فبراير 2023 وحتى الخميس 9 فبراير 2023)، لمدة يومين، طبقًا لظروف كل مديرية، على أن يكون التدريب تحت إشراف مديرى المديريات، وبالتنسيق مع مديرى إدارات التدريب بالمديرية، وتوجيه التربية الاجتماعية، مشددًا على أن يتم موافاة الوزارة بتقرير ختامى لكل مديرية يتضمن توقيت تنفيذ التدريب، وإجمالى المستهدفين، وعدد الدورات، وعدد المدربين، ونسبة الحضور والغياب.

كما أكد الوزير على دور المدرسة فى تعزيز قيم الانتماء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، والتأكيد على الممارسات الإيجابية لدى الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى دور الوزارة الاستباقى لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من خطة الأنشطة، وتبدأ المرحلة الثالثة مع بداية الفصل الدراسى الثانى لنسبة 25% من المدارس، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، ومنوهًا إلى مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" وأهمية اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم فى جميع المجالات.

ووجه الوزير بتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية، خلال إجازة نصف العام 2023، وزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات؛ لغرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية، وتنظيم الزيارات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بتنمية الوعى لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية، ومساعدتهم على الاستفادة من إجازة نصف العام الدراسى وتحقيق الفائدة الكاملة منها.

جاء ذلك بحضور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشؤون المديريات، ونادية عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، والدكتورة إيمان حسنى، مدير عام التنمية الاجتماعية، ومديرى إدارات التدريب، وموجهى عموم التربية الاجتماعية بالمديريات.