سقارة تفيض من جديد باكتشافات أثرية من عصر الدولة القديمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - سلط الإنفوجرافك الضوء على اكتشافات أثرية جديدة ومهمة أعلن عنها عالم الآثار د. زاهى حواس فى إطار أعمال البعثة المصرية المشتركة مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير بجبانة سقارة، تعود تلك الاكتشافات إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة بالدولة القديمة.

وتضمن الكشف جبانة ضخمة تحوى عدة مقابر، منها: مقبرة "خنوم جد إف" كاهن فى عهد الملك "أوناس" آخر ملوك الأسرة الخامسة، ومقبرة "مرى" صاحب عدة ألقاب منها "كاتم الأسرار"، ومقبرة كاهن المجموعة الهرمية للملك "ببى الأول" والذى ربما يدعى "مسى"، بالإضافة إلى 9 تماثيل من الحجر الجيرى الملون.

تضمن الكشف أيضا مجموعة من التمائم وأدوات التجميل وتماثيل على هيئة معبودات، وأوان فخارية، وبئر على عمق 15م، عثر أسفلها على حجرة بداخلها تابوت من الحجر الجيرى لمومياء أيضا لم تمس لشخص يدعى "حكا شبس".