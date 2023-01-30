محافظ الجيزة يتفقد أعمال مشروع تحويل مسار مصرف ناهيا (صور)

جدة - نرمين السيد -

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية الهامه والضخمة والتي ستحدث نقله حضارية لأهالى بولاق الدكرور وكرداسة وسيساهم في القضاء على كل صور التلوث التى تشهدها مناطق المعتمدية وناهيا بسبب المصرف وذلك لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة لأهالى تلك المناطق.

وأضاف المحافظ أن الإنجاز سيستكمل بإنشاء محور مرورى حيوى ضمن عدد من المحاور التى تم وجارى إنشاءها لتطوير حركة المرور ببولاق وكرداسة والأحياء والمدن المحيطة بهما وتخفيف الضغط على المحاور المؤدية من وإلى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير محاور مرورية كافية للقضاء على التكدسات بكرداسة وبولاق الدكرور.

وخلال متابعته الميدانية استمع المحافظ إلى شرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى حول مراحل العمل التى تم تنفيذها بالمشروع والذي أوضح خلاله انه تم الإنتهاء من ربط مسار التغطية على غرف التجميع الخارجة من محطة معالجة زنين، ويجرى العمل على ربط قنوات السيل النهائى على النفق المؤدى إلى ترعة عبدالعال البحرية لبدء أعمال التغطية ومن ثم إنشاء المحور المرورى.

ووجه محافظ الجيزة مسئولى حى بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإزالة أى معوقات وإسراع وتيرة العمل للإنتهاء من الأعمال وفق المواعيد المحددة دون تأخير.

كما شدد المحافظ على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بعودة ضخ مياه الشرب فى الموعد المحدد والسابق الإعلان عنه للجمهور بصورتها الطبيعية بعد تخفيضها عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية لتخفيف الضغوطات على شبكات الصرف الصحى لتسهيل أعمال الربط وتحويل المسار وسرعة الإنتهاء منها .

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومنصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ومسئولي حى بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.