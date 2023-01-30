القباج: إطلاق 5 آلاف مشروع لأهالى سيناء بـ100 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الاجتماع العام للمهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث، الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر مارس المقبل.

وأضافت القباج أن مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مدينة صديقة للبيئة وبها إتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة وحققت نجاحا كبيرا خلال استضافتها مؤتمر تغير المناخ COP27، وهو ما يجب استثماره خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن سباق الهجن رياضة وثقافة فى ذات الوقت.

كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء لإقامة القرية التراثية، الذى سيعمل بقوة على جذب سياحة سباقات الهجن العربية الأصيلة وثراء المقومات السياحية لمحافظة جنوب سيناء على خريطة السياحة العالمية فى شتى المجالات السياحية "الترفيهية – البيئية – العلاجية – الدينية"، وسياحة المؤتمرات التى شهدت تطورات غير مسبوقة فى الفترة الأخيرة آخرها استضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ COP27 ، والتى أظهرت مكانة مصر العظيمة أمام العالم، مما سينعكس إيجابيا فى تنمية الفرد والمجتمع.

وأفادت الوزيرة بأن هذه القرية التراثية التى ستقام على 7 أفدنة لن تضم فقط مضمار سباقات الهجن، ولكن ستضم مجمعًا للبنوك ومقرًا لبنك ناصر الاجتماعى ومعرض دائم للأسر المنتجة، وكذا عدد من الورش الحرفية والمهنية والبازارات، والعديد من فرص العمل التى ستوفرها القرية البدوية التراثية مما سيعمل على تأهيل وتمكين العمالة غير المنتظمة فى جنوب سيناء، كما أن القرية التراثية ستجذب عشاق رياضات الخيول والهجن من جميع مناطق الخليج العربى.

وأوضحت القباج أن الوزارة تقدم العديد من التيسيرات والدعم لنشاط الأسر المنتجة متمثلة فى إنشاء مراكز الإعداد للأسر المنتجة التى تتولى اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الأسر الاقتصادى والاجتماعى وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفنى متمثلاً فى المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة، والبالغ عددها 421 مركزا استفاد من جميع تدخلات مشروع الأسر المنتجة منذ عام 1964 وحتى عام 2022 نحو 731 ألف أسرة، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير التمويل للأسر المنتجة وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات للأسر والتى تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة سواء من خلال بنك ناصر الاجتماعى أو صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

وأكدت أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة 5 آلاف مشروع لأهالى سيناء بقيمة تتجاوز الـ100 مليون جنيه، بالإضافة إلى تدعيم الصيادين، كما سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية فى جنوب سيناء فى تنفيذ مشروعات حفر الآبار.

وحضر اللقاء الذى عقد بدار التحرير للنشر، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعبد النبى الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء، ومحمد الدمرداش، رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب، وعيد حمدان، رئيس اتحاد الهجن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة جنوب سيناء.